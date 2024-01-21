Мета* планирует приобрести 350 000 графических процессоров H100 стоимостью более 10 миллиардов долларов США

Мета*, компания, стоящая за Фейсбуком, планирует приобрести 350 000 графических процессоров H100 стоимостью более 10 миллиардов долларов США для развития своей инфраструктуры искусственного интеллекта. Марк Цукерберг, генеральный директор Мета*, поделился этой информацией в Instagram и упомянул, что компания также будет использовать другие GPU, преимущественно из семейства NVIDIA Hopper.

В настоящее время Мета* обучает модель искусственного интеллекта LLama 3, которая будет более мощной, чем LLama 2, и будет иметь новые возможности для рассуждений, кодирования и решения математических задач. Планируется, что эти модели будут доступны с открытым исходным кодом и размещены в репозиториях GitHub в будущем.

реклама

Цукерберг отметил, что в долгосрочной перспективе Мета* стремится создать искусственный интеллект общего назначения и сделать его доступным для всех. Затраты на приобретение графических процессоров составят примерно 10,5 миллиарда долларов, с учетом средней цены продажи H100 в размере 30 000 долларов США.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

* Суд признал экстремистской и запретил в России деятельность корпорации по реализации социальных сетей.