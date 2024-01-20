Компания AMD без лишнего шума выпустила уведомление о прекращении выпуска продукции

Компания AMD без лишнего шума выпустила уведомление о прекращении выпуска продукции - документ PDF датирован 1 января 2024 года - для целого ряда моделей сложных программируемых логических устройств Xilinx (CLPD) и FPGA нижнего ценового диапазона. Во вступительном заявлении Team Red по этому поводу говорится следующее: "AMD прекращает выпуск семейств продуктов XC9500XL, CoolRunner XPLA 3, CoolRunner II, Spartan II и Spartan 3, 3A, 3AN, 3E, 3ADSP Commercial/ Industrial "XC" и Automotive "XA" в связи со снижением производительности и устойчивостью поставщиков". После приобретения компании Xilinx в 2022 году американская транснациональная полупроводниковая корпорация унаследовала большой каталог программируемой логики.

Отраслевые аналитики полагали, что поглощение было продиктовано в основном желанием расшириться на территории FPGA, хотя Team Red заявила, что продолжит производство и поддержку старых CLPD-продуктов Xilinx - например, семейство Spartan 3 дебютировало в 2011 году, а пара деталей CoolRunner II в списке относится к 2002 году. В уведомлении AMD о снятии с производства приводятся подробности о финальных заказах Last Time Buy (LTB) - дата окончания приема заказов на устройства, которые вскоре будут сняты с производства, - 29 июня 2024 года.