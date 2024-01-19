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ddr22
Cincoze представила промышленные компьютеры серии P2202 и P1201 Slim
Серия P2202 включает две модели, оснащенные процессорами Intel Core i3/i5 U-Series (Alder Lake-P) и поддерживающие до 64 ГБ памяти DDR5-4800

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Бренд встраиваемых компьютеров Cincoze представил две новые модели промышленных компьютеров - P2202 и P1201 Slim, которые получили положительные отзывы клиентов благодаря своему тонкому и легкому дизайну и широким возможностям применения. Особенностью этих компьютеров является функция "один компьютер / два назначения", благодаря которой они могут превращаться в панельные ПК. Это позволяет создавать разнообразные и гибкие приложения HMI и KIOSK.

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Серия P2202 включает две модели, оснащенные процессорами Intel Core i3/i5 U-Series (Alder Lake-P) и поддерживающие до 64 ГБ памяти DDR5-4800. Они имеют компактный корпус и богатый набор встроенных модулей ввода-вывода, а также поддерживают беспроводные модули 4G, Wi-Fi и Bluetooth. Серия P2202 соответствует высоким требованиям качества, прошла испытания на надежность при вибрации и ударах, а также на электромагнитную совместимость.

P1201 оснащен процессором Intel Atom x6425E (Elkhart Lake) и поддерживает до 32 ГБ памяти DDR4-3200. Он имеет встроенный интерфейс ввода-вывода, поддержку беспроводной связи, а также соответствует высоким требованиям качества и был протестирован на различные виды внешних воздействий.

Одной из ключевых особенностей компании Cincoze является запатентованная технология CDS, позволяющая подключать компьютеры серии P2202 и P1201 к дисплейным модулям, отвечающим требованиям конкретных приложений. Это позволяет использовать различные линейки панельных ПК для общепромышленных условий, использования вне помещений и установки в оборудование машин. Технология CDS также обеспечивает простоту обслуживания и возможность будущей модернизации, что важно для промышленных объектов.

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Суммируя, новые промышленные компьютеры Cincoze P2202 и P1201 Slim получили положительные отзывы благодаря своему тонкому и легкому дизайну и широким возможностям применения. Они обладают функцией "один компьютер / два назначения", превращаясь в панельные ПК. Компьютеры серии P2202 и P1201 соответствуют высоким требованиям качества, прошли испытания на надежность, энергопотребление, вибрацию и удары, а также на электромагнитную совместимость. Технология CDS позволяет подключать компьютеры к различным дисплейным модулям, создавая гибкие приложения HMI и KIOSK.

#cincoze
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