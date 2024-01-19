События Wakerunners разворачиваются на Земле будущего, которая оказалась в руинах после глобальной вспышки вируса и падения лунных обломков

MintRocket представила новый проект под названием Wakerunners, который является командным PvP-шутером в жанре Top-Down. Игра предлагает геймерам постапокалиптическую сеттинг и уникальное сочетание быстрых боев, разнообразных персонажей и разных игровых режимов.

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События Wakerunners разворачиваются на Земле будущего, которая оказалась в руинах после глобальной вспышки вируса и падения лунных обломков. В этом мире люди, называемые "вакерами", обладают особыми способностями, которые они получают благодаря биометрическим чипам. Выжившие формируют альянсы и сражаются за контроль над новым источником энергии, называемым "Луниум". Игрокам предстоит выбрать сторону альянса и бороться за власть в новом мире.

Геймплей Wakerunners основан на виде сверху вниз, где игроки управляют персонажами и должны набирать скорость, чтобы продвигаться по полю боя. Управление персонажем требует точности и мастерства, чтобы достичь целей и победить врагов. Игра также предлагает быстрые и стремительные сражения, где решения, принимаемые в доли секунды, могут изменить исход боя. Командная работа и стратегическое использование навыков станут ключевыми моментами в достижении победы в этой динамичной среде.

В разработке Wakerunners предусмотрено несколько игровых режимов, включая командный дефтматч, захват флага, защиту определенной зоны и сражения с полевыми боссами. В плейтесте, который состоится на Steam Next Fest в феврале, будут доступны 7 персонажей из общего числа, но в дальнейшем планируется добавление новых. Разработчики призывают геймеров активно участвовать в тестировании игры, предлагая свои идеи и отзывы, которые можно делить на официальном Discord-сервере проекта.

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Так что не упустите возможность принять участие в плейтесте Wakerunners и помочь формированию будущего игры. Присоединяйтесь к команде разработчиков с 5 по 12 февраля и наслаждайтесь стремительными боями в этой постапокалиптической вселенной.