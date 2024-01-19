Memtest86+ версии 7.0 представила "живые" настройки и поддержку ECC для некоторых процессоров Ryzen

На прошлой неделе Doc TB выступил в качестве представителя обновленной версии всеми любимого легкого инструмента тестирования памяти с открытым исходным кодом: "Мы выпустили Memtest86+ v7! Теперь в ней отображаются настройки оперативной памяти (поддерживаются процессоры Core с 1-го по 14-е поколение и AMD Ryzen) и появилась предварительная поддержка ECC (поддерживается в некоторых процессорах Ryzen). Попробуйте на сайте memtest.org".

Версия 6.0 Memtest86+, выпущенная в 2022 году, была полностью переработана (благодаря разработчику Мартину Уитакеру) и возродила судьбу нерегулярно обновляемого FOSS-инструмента. В последнее время в прессе появился более оптимистичный взгляд на Memtest86+ (не путать с одноименным приложением Passmark) - в нескольких статьях высказывается мнение, что последовательный выпуск будущих обновлений вполне возможен.

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В журнале изменений версии 7.0 приводится большое количество отмеченных улучшений, в том числе: "опрос IMC для настройки оперативной памяти, предварительная поддержка опроса ECC (на некоторых процессорах Ryzen), добавлена поддержка MMIO UART, опции отладки, а также различные исправления ошибок и оптимизации".