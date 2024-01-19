Feelbelt пересматривает ландшафт аудио впечатлений

Компания Sensit! представила на рынке США новое устройство - Feelbelt, которое добавляет тактильный слой к аудио впечатлениям. Это носимое устройство позволяет пользователям чувствовать звуки музыки, фильмов и игр.

Звуковые частоты преобразуются в тактильные ощущения, позволяя почувствовать ритм музыки, взрывы в играх и другие острые ощущения. Feelbelt совместим с различными устройствами и может быть настроен под индивидуальные предпочтения пользователя. Кроме того, устройство также полезно для слабослышащих людей, так как они могут воспринимать аудиоконтент прикосновениями.

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Feelbelt уже доступен для покупки на официальном сайте и у розничных партнеров в США. Представители Sensit! считают, что новое устройство изменит способ восприятия и наслаждения аудио и позволит получать еще более захватывающие звуковые впечатления.