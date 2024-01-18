Платформа Mozaic 3+ имеет несколько инноваций, оптимизирующих плотность записи и производительность

Компания Seagate Technology представила новую платформу жестких дисков Mozaic 3+, которая использует технологию магнитной записи с тепловым усилением (HAMR). Эта инновационная технология позволит достичь плотности записи 3 ТБ+ на пластину, а в будущем планируется достичь еще большей плотности записи. Mozaic 3+ является основой для продуктов Exos компании Seagate, емкостью 30 ТБ и выше. В этом квартале продукты Exos начнут массово поставляться заказчикам гипермасштабных облачных систем. Новая технология позволит снизить затраты на приобретение и эксплуатацию систем хранения данных, а также сократить энергопотребление и выбросы углерода на терабайт.

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Платформа Mozaic 3+ имеет несколько инноваций, оптимизирующих плотность записи и производительность. Одна из основных инноваций - это сверхрешетчатые носители на основе платинового сплава, которые обеспечивают беспрецедентную стабильность и точность записи данных. Кроме того, платформа включает плазмонный пишущий элемент, который создает тепловое пятно на поверхности носителя для надежной записи данных, а также спинтронный считыватель 7-го поколения, который обеспечивает чувствительное чтение мелких зерен данных.

Важной составляющей платформы является интегрированный контроллер, который обеспечивает эффективное управление всеми компонентами технологии. Этот контроллер разработан в компании Seagate и обладает высокой производительностью.

Технология Mozaic 3+ имеет большое значение для центров обработки данных и других областей применения, таких как корпоративные системы, NAS и приложения для работы с видео и изображениями. Увеличение плотности записи жестких дисков имеет решающее значение для экономичного расширения базы установленных систем хранения данных. Инновации компании Seagate в этой области позволят выпускать диски с все более высокой емкостью в течение многих лет.

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Технология Mozaic 3+ уже вызвала высокий спрос со стороны заказчиков центров обработки данных. Одна из ведущих компаний в области облачных услуг сосредоточила свои усилия на увеличении поставок дисков Seagate до уровня Mozaic 3+, что свидетельствует об их доверии к этой технологии. Компания Seagate является единственным в мире производителем жестких дисков с плотностью записи до 3 ТБ на пластину и с планами достичь 5 ТБ.