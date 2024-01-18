Эта уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к данным из памяти GPU

Нью-йоркская компания Trail of Bits обнаружила уязвимость в графических процессорах Apple, AMD и Qualcomm, которая называется LeftoverLocals. Эта уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к данным из памяти GPU.

Графические процессоры, которые используются для ускорения искусственного интеллекта и машинного обучения, не имеют такой же защиты данных, как центральные процессоры. Уязвимость может представлять опасность для систем хранения данных и позволяет злоумышленникам получить несанкционированный доступ к памяти GPU.

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Хотя уязвимость не была обнаружена в графических процессорах NVIDIA, Intel и Arm, Apple, AMD и Qualcomm подтвердили, что их процессоры затронуты и они работают над устранением проблемы. Apple уже выпустила исправление для последних моделей своих процессоров, но старые устройства остаются уязвимыми. Qualcomm планирует выпустить обновления безопасности, а AMD планирует предоставить обновление драйверов для устранения уязвимости.