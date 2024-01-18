Стали известны цены на пользовательские модели GeForce RTX 40 SUPER в магазинах Великобритании и Финляндии

За прошедшие выходные появилась пара цен на пользовательские модели, что стало возможным благодаря целеустремленному подходу VideoCardz к поиску информации о GeForce RTX 40 SUPER до поэтапного снятия эмбарго на обзоры NVIDIA. В ходе последнего расследования были получены подробности с британского розничного сайта Overclockers, а также с финского магазина Jimm's PC-Store. В первую очередь статья посвящена склонности британского электронного продавца накидывать лишние пару фунтов стерлингов (£/GBP) при покупке топовых GPU - ярким примером является цена в £1350 за очень продвинутую карту ASUS ROG STRIX RTX 4080 SUPER OC.

Базовый ориентировочный MSRP NVIDIA для Великобритании составляет £959, так что мы имеем дело с крутой премией/надбавкой в £391 за high-end модель ASUS. Overclockers удалил это объявление и другие страницы, связанные с SUPER, со своего сайта. Карта ZOTAC Gaming GeForce RTX 4080 SUPER Trinity Black Edition была замечена по цене £959 на сайте OC UK, что соответствует обещанию компании держать неразгоняемые модели на уровне MSRP NVIDIA.

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Магазин Jimm's PC Store в Финляндии не удалил объявления о продаже различных вариантов Ada Lovelace SUPER (на момент написания статьи). VideoCardz отмечает, что финские покупатели платят естественную премию за компьютерное оборудование из-за более высоких требований к НДС в регионе (по сравнению с другими европейскими странами) - по слухам, MSRP RTX 4080 SUPER здесь составляет €1149 вместо €1109. Видеокарта GeForce RTX 4080 SUPER AORUS MASTER от GIGABYTE является настоящим хедлайнером в евро.

При цене чуть ниже 1360 евро, она представляет собой значительную премию в 211 евро по сравнению с финским MSRP. Следующим по стоимости вариантом является неприметная карта MSI GeForce RTX 4080 SUPER SUPRIM X, которая предлагается по цене 1299,90 евро. Четыре модели RTX 4080 SUPER стоят в Финляндии 1149 евро - две GIGABYTE WINDFORCE, MSI VENTUS 3X OC и ASUS TUF Gaming.