The Verge получил информацию о третьем контроллере Xbox в ретро-стиле от Hyperkin на прошлой неделе - судя по всему, сфотографированные устройства не являются окончательными и могут быть изменены

Компания Hyperkin, американский производитель периферийных устройств для видеоигр, занимается воссозданием и модернизацией модели Xbox Controller S от Microsoft - это возвращение к эпохе оригинального контроллера Xbox, который был выпущен в рамках празднования 20-летия "Duke" еще в 2021 году. Компания Hyperkin выпустила свою версию контроллера Xbox 360 в прошлом году - "Xenon" был в основном верной копией, но только в виде проводного USB-C. С начала 2000-х годов Microsoft неоднократно меняла дизайн своих контроллеров, но у некоторых групп геймеров есть свои любимчики с первых дней. Лично я никогда не ладил с массивным контроллером Duke - мне довелось побывать на вечеринке по случаю выпуска Xbox UK в 2001 году в Ковент-Гардене - он был просто слишком большим и громоздким для многих людей. Контроллер Xbox Controller S был создан как компактная и легкая альтернатива и стал контроллером по умолчанию в комплекте с OG Xbox.

В те времена контроллер Xbox Controller S носил кодовое название "Akebono", но Hyperkin решила назвать свою новую версию "DuchesS" - это название остроумно ставит его рядом с Duke. The Verge получил информацию о третьем контроллере Xbox в ретро-стиле от Hyperkin на прошлой неделе - судя по всему, сфотографированные устройства не являются окончательными и могут быть изменены. Компания, специализирующаяся на контроллерах для сторонних производителей, пока не подтвердила цену и дату выпуска. DuchesS будет официально лицензирован для работы с консолями Xbox Series X|S и Xbox One, а также Windows 10|11. Набор функций, судя по всему, будет соответствовать уже выпущенному контроллеру Xenon, включая "кнопку share для Xbox Series X|S, вибрационную обратную связь для реалистичных ощущений, 3,5-мм разъем для гарнитуры и отсоединяемый кабель Type-C". Реализация аналоговых стиков и триггеров с эффектом Холла будет приветствоваться многими, кто ищет более надежное решение для геймпада.