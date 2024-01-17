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ddr22
Microsoft представила ИИ-помощника Copilot Pro для пакета Office
Microsoft представила ИИ-помощника Copilot Pro для пакета Office, который будет доступен по подписке

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Сегодня компания Microsoft выпустила Copilot Pro, предоставив свои функции продуктивности на основе искусственного интеллекта основным потребителям. Copilot Pro, доступный в качестве дополнительного модуля стоимостью 20 долларов в месяц к подписке на Microsoft 365 Personal или Home, внедряет искусственный интеллект непосредственно в приложения Office, чтобы помочь пользователям писать быстрее и работать умнее. Среди ключевых функций - генерируемые искусственным интеллектом текстовые предложения и резюме в Word, автоматический анализ данных и создание графиков в Excel и даже создание презентации PowerPoint на основе текстовой подсказки.

Copilot также может предлагать ответы на электронные письма в Outlook и помогать с другими задачами по повышению производительности. От бесплатного помощника Copilot Pro отличает тесная интеграция с приложениями Office и возможность резюмировать длинные документы Word и создавать целые колоды. Версия Pro также предлагает приоритетный доступ к новейшим моделям искусственного интеллекта от OpenAI, ключевого партнера Microsoft. Обычный Copilot использует GPT-4 в неприоритетное время, в то время как Copilot Pro нацелен на постоянное обслуживание пользователей с GPT-4 и GPT-4 Turbo.

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Если обычный Copilot доступен всем, у кого есть учетная запись Microsoft, то Copilot Pro предназначен только для тех, у кого есть активная подписка на Microsoft 365. Тем не менее, он открывает перед обычными пользователями возможности ИИ, которые ранее были доступны только бизнесменам, например, создание PowerPoint.

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Дивия Кумар (Divya Kumar), руководитель глобального отдела маркетинга поиска и ИИ в Microsoft, в беседе с The Verge заявил, что Copilot Pro со временем будет расширяться: "Учитывая ту модель, в которой мы находимся, тот раскат грома, вы можете ожидать, что мы будем делать то же самое для Copilot Pro". Поэтому, несмотря на то, что первоначальный выпуск сосредоточен на основных приложениях Office, ожидайте, что со временем Copilot Pro появится во всех программах и сервисах Microsoft. Пока же он призван повысить продуктивность пользователей Office, готовых заплатить немного больше за помощь искусственного интеллекта.

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