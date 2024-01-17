Компания AVerMedia Technologies представила новое поколение PCIe-решений захвата - HDMI 2.1 Live Gamer 4K 2.1 (GC575) и Live Streamer ULTRA HD (GC571)

Компания AVerMedia Technologies представила новое поколение PCIe-решений захвата - HDMI 2.1 Live Gamer 4K 2.1 (GC575) и Live Streamer ULTRA HD (GC571). Карты захвата предназначены для стримеров и предлагают различные функции и возможности. Live Gamer 4K 2.1 (GC575) является лучшей в мире платой захвата потребительского класса с интерфейсом HDMI 2.1 PCIe. Она поддерживает передачу каждого игрового момента с захватывающей четкостью и плавностью, а функция сквозной передачи HDR/VRR до 4K144 делает карту идеальным выбором для стримеров. Карта также позволяет захватывать игровые моменты с непревзойденной точностью при разрешении до 4K60.

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Для новичков в мире стриминга предлагается карта Live Streamer ULTRA HD (GC571), которая предназначена для людей с ограниченным бюджетом, но стремящихся к высококачественной 4K-трансляции и съемке. Карта также имеет удобные функции и простое управление, что упрощает вход в эту область для начинающих стримеров.

Обе карты поставляются с программным обеспечением RECentral от AVerMedia, которое позволяет вести одновременную потоковую передачу и трансляцию на различные платформы, такие как Twitch, YouTube и Facebook. Кроме того, RECentral легко интегрируется с другими платформами захвата и прямыми трансляциями.

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Live Gamer 4K 2.1 (GC575) доступна уже сейчас по рекомендованной розничной цене 269,99 долларов, а Live Streamer ULTRA HD (GC571) - по рекомендованной розничной цене 179,99 долларов. Обе карты предлагают стримерам и игрокам новые возможности для улучшения их игрового и стримингового опыта.