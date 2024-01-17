Компания Razer, ведущий мировой бренд для геймеров, объявила о своем стремлении к более устойчивому будущему и включении переработанных материалов в свою продукцию

Компания Razer, ведущий мировой бренд для геймеров, объявила о своем стремлении к более устойчивому будущему и включении переработанных материалов в свою продукцию. Они планируют изготовить новые продукты для ПК, такие как мыши, клавиатуры и гарнитуры, используя переработанные материалы. Начиная с 2024 года, модели в черном цветовом решении Razer будут изготавливаться из этих материалов, а впоследствии добавят и другие категории продуктов.

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Razer уже экспериментирует с переработанными материалами в производстве и предлагает несколько продуктов, содержащих такие материалы. Например, игровая мышь Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed содержит 40% переработанных материалов, а клавиатура Razer Ornata V3 - не менее 20%. Оба продукта успешно прошли сертификацию и соответствуют критериям независимого сертификата экомаркировки UL 2809 ECOLOGO.

Компания Razer также сосредоточена на возможностях вторичной переработки своей продукции и минимизации воздействия на окружающую среду. Они стремятся уменьшить количество первичных материалов, использованных в производстве, и внедрить принцип кругооборота в дизайн продукции. Это позволяет снизить общий углеродный след и водопотребление.

Razer также представила два своих продукта для получения экологической декларации UL, что позволяет потребителям сделать осознанный выбор при покупке, учитывая углеродный след, использование воды и ресурсы. Получив сертификаты UL EPD, компания Razer выполняет свое обязательство по проверке мер, принятых для минимизации воздействия на окружающую среду.

В рамках своего плана устойчивого развития #GoGreenWithRazer, компания Razer достигла многих вех, таких как прием стандартов по устойчивости, достижение целей в области декарбонизации и использование возобновляемых источников энергии во всех корпоративных офисах. Компания также становится первым брендом потребительской электроники, выступающим против глубоководной добычи полезных ископаемых.

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Razer продолжает свой путь к устойчивому развитию и будет представлять новые продукты, чтобы обеспечить геймерам высококачественные и экологически безопасные продукты. Они стремятся, чтобы мир оставался безопасным местом для игр.