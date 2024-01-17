Игра выйдет в Steam, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox и Epic в 2025 году

Компания Programancer, разработчик игр Prison City и Dumpy & Bumpy, представила новую игру: The Transylvania Adventure of Simon Quest! В ней вы должны были стать героем, но у вас отняли свет! Соперник Стэн Хельсинг первым победил Дракулу, и теперь Саймон Квест должен отправиться в путь возмездия, чтобы воскресить графа из мертвых по частям, убить его и получить заслуженную славу! Игроку предстоит отправиться в опасное путешествие по миру Трансильвании.

Нужно исследовать мрачные особняки, открывать мини-игры и собирать различные части Дракулы, чтобы воскресить его из мертвых... а затем убить! The Transylvania Adventure of Simon Quest (TASQ) - это пародийный платформер-хомаж, действие которого происходит в мрачном 8-битном мире. Игрокам нужно будет вернenm себе славу, воскрешая Дракулу по частям и убивая темного графа самостоятельно! Игра выйдет в Steam, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox и Epic в 2025 году.

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The Transylvania Adventure of Simon Quest появится на Nintendo Switch, в Steam, Epic Games Stores, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и PlayStation 4 в 2025 году.

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