Titan Forge Games и Hi-Rez Studios представили крупнейший анонс в истории SMITE - SMITE 2

Hi-Rez Studios и Titan Forge Games представили анонс SMITE 2, сиквел популярной MOBA от третьего лица. Игра будет работать на движке Unreal Engine 5 и будет иметь улучшенные визуальные эффекты, захватывающий геймплей и новые возможности для формирования игры по своему вкусу.

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В SMITE 2 игроки смогут выбирать различных богов из мифологии и использовать их уникальные способности в боях. Игра будет иметь вид от третьего лица и объединит элементы шутера с героями и стратегии, характерные для MOBA 5v5. SMITE 2 будет доступна на различных платформах, включая ПК, консоли и SteamDeck.

Кроме того, игра будет поддерживать кросс-игру и кросс-прогрессию, позволяя играть с друзьями и переносить прогресс с одной платформы на другую. Альфа-версия игры представлена в конце этого года, а сейчас уже можно зарегистрироваться для участия в альфа-тестировании на официальном сайте SMITE 2.

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