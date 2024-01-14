Frore Systems на выставке CES 2024 представила новую модель своего продукта - AirJet Mini Slim

Frore Systems на выставке CES 2024 представила новую модель своего продукта - AirJet Mini Slim. Данная модель - это более тонкая, легкая и умная версия твердотельного чипа активного охлаждения, который используется для охлаждения электронных устройств. AirJet Mini Slim оснащен тремя новыми функциями, которые делают его более эффективным и удобным в использовании.

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Одной из главных особенностей AirJet Mini Slim является его ультратонкий дизайн. С толщиной всего 2,5 мм и весом всего 8 г, этот новый чип является более компактным и легким по сравнению с оригинальной моделью AirJet Mini. Однако при этом он обеспечивает те же возможности отвода тепла. Это позволяет использовать AirJet Mini Slim в различных ультратонких устройствах, таких как ноутбуки без вентиляторов, планшеты, портативные игровые устройства и смартфоны.

Еще одной новой функцией является интеллектуальная самоочистка. AirJet Mini Slim обладает способностью автоматически менять направление воздушного потока и очищать пылевые фильтры от скопившейся пыли. Это решает проблему скопления пыли, которая может негативно влиять на производительность электронных устройств. Благодаря этой функции AirJet Mini Slim обеспечивает стабильную производительность в течение длительного времени.

Третьей новой функцией, представленной в AirJet Mini Slim, является терморецепция. Это позволяет чипу автономно определять температуру, что позволяет ему максимально эффективно отводить тепло без необходимости использования дополнительных температурных датчиков. Эта функция открывает новые возможности для охлаждающих устройств, в которых нет встроенных процессоров или других компонентов, определяющих температуру.

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Основатель и генеральный директор компании Frore Systems, доктор Сешу Мадхавапедди, отмечает, что AirJet Mini Slim является переломным моментом для устройств, требующих хорошего терморегулирования в ультратонких корпусах. Малые размеры и масштабируемость чипа AirJet позволяют повысить производительность различных устройств - от ноутбуков и планшетов до центров обработки данных и светодиодных светильников.