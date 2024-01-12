THICC Q60 имеет 5-дюймовый ультратонкий IPS-дисплей с высоким разрешением и четкостью

HYTE объявила о выпуске своего первого универсального жидкостного кулера THICC Q60. Этот жидкостный охладитель "все в одном" представляет собой инновационное решение, которое изменит представление о современном жидкостном охлаждении. Он оснащен самым большим цифровым IPS-дисплеем в комплекте с системой охлаждения, что делает его одним из наиболее производительных и тихих в своем классе.

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THICC Q60 имеет 5-дюймовый ультратонкий IPS-дисплей с высоким разрешением и четкостью. Дополнительно, он оснащен матрицей qRGB и программным обеспечением HYTE Nexus для подсветки компонентов системы. Охладитель также обладает эффективным теплообменником, двумя гармоническими насосами с керамическими подшипниками и двумя вентиляторами с высоким воздушным потоком. Вентиляторы имеют регулируемую скорость вращения и могут полностью останавливаться при небольших нагрузках для бесшумной работы.

Настройка THICC Q60 осуществляется с помощью программного обеспечения HYTE Nexus, которое позволяет оптимизировать работу насоса и вентиляторов, отображать статистику производительности и температуру в режиме реального времени, а также визуализировать сеть подключенных компонентов. THICC Q60 также является частью экосистемы Nexus Link компании HYTE и может быть последовательно подключен к другим устройствам через различные порты.

THICC Q60 уже доступен для покупки в США и Канаде по цене $299,99. Глобальный запуск ожидается в начале 2024 года. Этот жидкостный охладитель предлагает впечатляющие возможности и инновационные функции, которые делают его лидером среди конкурентов и привлекательным выбором для энтузиастов и профессионалов в области компьютерных систем.