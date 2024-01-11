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ddr22
Epomaker представила новую клавиатуру DynaTab 75X
Одна из главных особенностей DynaTab 75X - это прокладочная конструкция с матричным экраном

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Компания Epomaker представила новую клавиатуру DynaTab 75X, которая сочетает в себе элегантный дизайн и функциональность для профессионалов и геймеров. Это компактная 75-процентная раскладка, которая экономит рабочее пространство и предлагает удобство набора текста без ущерба для функциональности. Клавиатура оснащена настраиваемой RGB-подсветкой, позволяющей пользователям персонализировать настройки и создать захватывающую игровую или рабочую среду.

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Одна из главных особенностей DynaTab 75X - это прокладочная конструкция с матричным экраном, построенным на 540 цветных матричных светодиодах RGB. Этот матричный экран может одновременно отображать каждую клавишу при наборе текста. Клавиатура также оснащена переключателями клавиш с возможностью "горячей" замены, что позволяет пользователям гибко настраивать свой набор текста без необходимости пайки. Кнопка рядом с матричным экраном служит RGB-контроллером, что отличает эту клавиатуру от других механических клавиатур, где для переключения RGB требуется несколько сочетаний клавиш.

DynaTab 75X имеет компактную раскладку со стрелками, что делает ее универсальным выбором для профессионалов, которым нужен эффективный рабочий процесс. Клавиатура совместима с различными операционными системами, что обеспечивает удобство работы на разных платформах. Epomaker также уделила внимание звуковому профилю клавиатуры, использовав пену PORON и лист переключателя IXPE для поглощения шума и минимизации напряжения клавиш, что повышает их долговечность. Конструкция с прокладками и силиконовыми заглушками обеспечивает мягкость и отскок при наборе текста. Клавиатура также использует звукопоглощающую пену с медленным возвратом в нижнюю часть, что улучшает ее стабильность и звуковой профиль.

Epomaker гордится своими качественными и долговечными продуктами, и клавиатура DynaTab 75X не исключение. Она создана с точностью и вниманием к деталям, чтобы выдержать интенсивное ежедневное использование.

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