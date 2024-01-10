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ddr22
Gainward выпустила видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER
Компания Gainward представила новую серию видеокарт GeForce RTX 40 SUPER Series

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Компания Gainward представила новую серию видеокарт GeForce RTX 40 SUPER Series, которая включает модели Ghost, Panther, Phoenix и Phantom. Новые видеокарты обеспечивают улучшенные возможности в области охлаждения, энергосбережения и игровых возможностей. ПК-геймерам предлагается искусственный интеллект, специализированные тензорные ядра ИИ и поддержка DLSS, что позволяет получить лучшее визуальное качество.

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Серия GeForce RTX 40 SUPER Ghost предлагает элегантный дизайн, два надежных вентилятора и систему охлаждения. Карта имеет защитную заднюю панель, что повышает ее долговечность и визуальную привлекательность. Серия Panther также имеет элегантный дизайн в черном цвете и обеспечивает исключительное охлаждение и стабильность благодаря использованию вентилятора Cyclone Fan и защитной пластине. 



Серия Phoenix привлекает пользователей своей широкой спектром ARGB-подсветки и возможностью синхронизации с другими устройствами через один кабель. Тепловая структура карты обеспечивает стабильный поток воздуха и эффективное отведение тепла. Флагманская серия Phantom характеризуется изящными очертаниями, модернизированной тепловой структурой и вентилятором Cyclone Fan, что обеспечивает непревзойденную тепловую производительность и защиту.



Серия видеокарт GeForce RTX 40 SUPER от Gainward предлагает улучшенные возможности в области охлаждения, энергоэффективности и игровых возможностей. Каждая модель - Ghost, Panther, Phoenix и Phantom - обладает своим уникальным дизайном и индивидуальностью. Карты оснащены новыми технологиями, такими как специализированные тензорные ядра ИИ и поддержка DLSS, что позволяет игрокам получать потрясающее визуальное качество и более высокую производительность. Компания Gainward следует своей миссии предоставлять лучшие графические решения для энтузиастов.

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