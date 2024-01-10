MSI добавляет поддержку процессоров 14-го поколения Core 65W в линейку материнских плат 700-й и 600-й серий

Сегодня компания MSI представила серию плат для процессоров Intel Core 14-го поколения, которая ориентирована на процессоры мощностью 65 и 35 Вт. Благодаря тому, что последние модели имеют более низкий TDP по сравнению с моделями серии "K", производительность не снизится, при этом сохранится то же количество P-Core и E-Core. Семейство процессоров Intel Core 14-го поколения пополнится еще 18 моделями, среди которых будут Intel Core i9, Core i7, Core i5, Core i3 и серия 300(T).

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Платформа B760 обладает множеством удивительных особенностей, присущих сериям MPG, MAG и PRO от MSI. Например, полностью алюминиевый радиатор увеличенной площади, расположенный поверх VRM, помогает отводить тепло гораздо быстрее, сохраняя при этом высокий уровень производительности при нагрузках. M.2 Shield Frozr помогает увеличить тепловой режим твердотельного накопителя, обеспечивая его безопасность при невероятной производительности.

Есть и другие преимущества материнских плат MSI B760. Материнские платы MSI B760 оснащены новейшим решением Intel Wi-Fi 6E и 2,5G LAN, которые помогут вам насладиться высокоскоростным сетевым взаимодействием. Кроме того, материнские платы MSI B760 оснащены предустановленным IO Shield и клипсами EZ M.2 для более плавного построения ПК.

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Чтобы подготовиться к новейшим процессорам Intel Core 14-го поколения, BIOS всех материнских плат MSI серий 600 и 700 будет готов к выпуску. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о новейших материнских платах MSI серии Z790 MAX.