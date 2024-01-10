MSI представила серию PROJECT ZERO для более чистых, привлекательных и удобных ПК

Компания MSI представила новую серию PROJECT ZERO, которая призвана сделать сборку компьютера более простой и эстетически привлекательной. В материнских платах этой серии большинство кабельных разъемов были перемещены на заднюю панель, что позволяет скрыть кабели и повысить чистоту и эстетику передней панели. Это упрощает процесс прокладки кабелей и делает сборку ПК приятным занятием. Кроме того, MSI представила совместимое с PROJECT ZERO шасси, которое дополняет философию дизайна, подчеркивая его простоту и элегантность.

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Материнские платы серии PROJECT ZERO имеют серебристо-белый дизайн с массивными радиаторами, что создает впечатление чистоты и элегантности. В серии представлены различные варианты чипсетов и функциональность, которые позволяют выбрать подходящую плату для разных потребностей. Они оснащены различными слотами M.2 и поддержкой Wi-Fi, что обеспечивает высокую производительность и возможности расширения.

Новый дизайн PROJECT ZERO Back-connect перевернул традиционную схему размещения разъемов, упрощая прокладку кабелей и подключение. Это позволило сделать процесс сборки ПК более простым и приятным. Такая конструкция не ограничивается только продуктами MSI, но представляет собой совместное направление, в котором участвуют несколько брендов корпусов.

Для использования материнских плат Back-connect требуется специальное шасси, совместимое с этим дизайном. MSI представила шасси MAG PANO M100 PZ, которое обеспечивает поддержку материнских плат Micro-ATX и доступно в разных цветах. Оно имеет закаленное стекло с широким углом обзора и вентиляторы с обратными лопастями, что позволяет рассматривать чистый интерьер под разными углами и легко прокладывать кабели для создания уникального ПК.

Кроме этого, MSI также представила новый корпус MEG MAESTRO 700L PZ, который совместим с материнскими платами MSI ATX Back-connect и другими стандартными материнскими платами EATX. Этот корпус имеет изогнутое закаленное стекло и алюминиевый корпус, обработанный с использованием технологии NCT, что придает ему шикарный внешний вид. Двухкамерный дизайн обеспечивает эффективную систему охлаждения и достаточно места для прокладки кабелей. Корпус MEG MAESTRO 700L PZ будет выпущен ограниченным тиражом и скоро появится в продаже.

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