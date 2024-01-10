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ddr22
MSI представила Claw - первый в мире портативный игровой компьютер с процессором Intel Core Ultra
Компания MSI представила Claw - первый в мире портативный игровой компьютер с процессором Intel Core Ultra

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Компания MSI представила Claw - первый в мире портативный игровой компьютер с процессором Intel Core Ultra. Claw оснащен графикой ARC с восьмиядерной технологией Xe и передовой технологией XeSS, которые обеспечивают плавный игровой процесс в играх AAA. Устройство также имеет надежную систему охлаждения HyperFlow и емкий аккумулятор на 53 Втч, что делает его идеальным для геймеров, которые хотят играть в любом месте.

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По словам Эрика Куо, руководителя компании MSI, Claw является результатом стремления улучшить игровой процесс для пользователей и переопределить стандарты портативных устройств. Сотрудничество с Intel позволило создать игровой портативный компьютер, который обеспечивает непревзойденный игровой опыт в любом месте и в любое время.

Процессор Intel Core Ultra с ARC обладает новой архитектурой, возможностями искусственного интеллекта и передовой интегрированной графикой Xe с 8 ядрами. Благодаря технологии XeSS и SOC-плитке с поддержкой передовых видеокодеков, Claw обеспечивает плавный игровой процесс с высоким качеством потокового вещания.

Claw предлагает плавный и захватывающий игровой процесс даже в требовательных играх AAA благодаря процессору Intel Core Ultra и технологии Intel XeSS. Устройство оснащено системой охлаждения MSI Cooler Boost Hyperflow, которая эффективно отводит тепло, и лучшей в своем классе батареей, обеспечивающей длительное время автономной работы. Claw также поддерживает пользовательский интерфейс MSI Center M и MSI APP Player для расширения игровых возможностей.

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Eргономичный дизайн Claw с дисплеем Full HD и частотой обновления 120 Гц обеспечивает визуально потрясающую и отзывчивую игровую среду. В целом, Claw от MSI представляет собой инновационное портативное устройство для игр, которое предлагает высокую производительность, передовые технологии и удобный дизайн.

#msi
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