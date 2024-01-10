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ddr22
Intel расширяет серию настольных процессоров 14-го поколения Core моделями мощностью 65 Вт
Core i9-14900 и i9-14900F предлагают максимальную частоту разгона P-ядер, соответствующую их аналогам K и KF, - 6,00 ГГц

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Сегодня компания Intel завершила серию выпусков процессоров для клиентского сегмента, представив новое семейство настольных процессоров 14-го поколения Core "Raptor Lake Refresh" с моделями мощностью 65 Вт (не K). Они заполнят пробелы между различными разблокированными 125-ваттными SKU "K", которые Intel выпустит в октябре 2023 года. Базовая мощность всех процессоров серии составляет 65 Вт, а максимальная турбо-мощность варьируется от 110 Вт для процессоров Core i3 4P+0E до примерно 154 Вт для Core i5 6P+8E, до 220 Вт для Core i7 8P+12E и до 225 Вт для топовых моделей Core i9 8P+16E.

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Core i9-14900 и i9-14900F предлагают максимальную частоту разгона P-ядер, соответствующую их аналогам K и KF, - 6,00 ГГц, хотя их базовая частота снижена в соответствии с уменьшенной базовой мощностью. Core i7-14700 и i7-14700F работают на частоте до 5,60 ГГц. Процессоры серий Core i9 и Core i7 используют кремний "Raptor Lake Refresh" с 2 МБ кэша L2 на P-ядро, 4 МБ кэша L2 на кластер E-ядер и до 36 МБ кэша L3; а 65-ваттная серия Core i5 основана на меньшем кремнии, который имеет 1,25 МБ кэша L2 на P-ядро, 2 МБ кэша L2 на кластер E-ядер и до 30 МБ кэша L3.

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В серии 14-го поколения Core i5 конфигурация ядер составляет 6P+8E, а также 24 МБ кэша L3. Топовый Core i5-14500 работает на частоте до 5,10 ГГц для ядер P и до 3,90 ГГц для ядер E. Серия Core i3 начального уровня по-прежнему является 4-ядерной/8-поточной и лишена ядер E. Эти чипы основаны на самом маленьком настольном кремнии, в котором отсутствует кластер E-ядер, а есть только до 6 ядер P и до 18 МБ кэша L3. Core i3-14100 вырезан из этой линейки благодаря четырем ядрам P и 12 МБ кэша L3. Он работает на частоте до 4,70 ГГц. Все модели процессоров Core i9, Core i7 и Core i5, которые будут выпущены сегодня, оснащены интегрированной графикой Intel UHD 770 с 2 ядрами Xe (32 EU), в то время как Core i3 получит менее мощный iGPU с одним ядром Xe, маркированный как UHD Graphics 730.

#intel
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