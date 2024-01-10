Intel расширяет свою линейку ультра-мобильных процессоров, добавляя новую серию Core Processor Series 1

Intel расширяет свою линейку ультра-мобильных процессоров, добавляя новую серию Core Processor Series 1. Они основаны на архитектуре "Raptor Lake Refresh" и предназначены для U-сегмента с мощностью от 7 до 28 Вт. Ранее компания представила Core Ultra "Meteor Lake" для U-сегмента и H-сегмента. Core Processor Series 1 предлагает больше вариантов выбора в U-сегменте с меньшим количеством ядер, чем Core Ultra.

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Процессоры Core Processor Series 1 имеют множество сходств с Core Ultra, включая нумерацию и значки на корпусе процессоров. Однако они не имеют фирменного обозначения "Ultra". Core Processor Series 1 основаны на "Raptor Lake Refresh" архитектуре и имеют монолитную матрицу на литейном узле Intel 7. Они не обладают некоторыми новшествами, такими как маломощные островные ядра, гибридная архитектура 3D Performance, AI Boost и кремниевый NPU. Они также используют существующие комбинации ядер "Raptor Cove" и "Gracemont", а также графику Xe-LP с до 96 EU.

Core Processor Series 1 для U-сегмента имеют конфигурацию ядер 2P+8E, с 12 МБ кэша L3 и усеченным PCIe интерфейсом. Они поддерживают двухканальную память DDR4, DDR5 и LPDDR5 с до 5200 МТ/с. Есть три модели процессоров в серии: Core 7 150U, Core 5 120U и Core 3 100U. Все три модели имеют базовую мощность 15 Вт и максимальную турбо-мощность 55 Вт. Они отличаются тактовыми частотами и конфигурацией iGPU.

Core 7 150U имеет максимальную конфигурацию ядер 2P+8E с 12 МБ кэша L3, тактовую частоту ядра P до 5,40 ГГц и iGPU с 96 EU. Core 5 120U также имеет конфигурацию 2P+8E, но с ниже тактовой частотой и уменьшенным iGPU (80 EU). Core 3 100U - самая младшая модель с 2P+4E ядрами, 10 МБ кэша L3, тактовой частотой P-ядер до 4,70 ГГц и iGPU с 80 EU.

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Ноутбуки на базе Core Processor Series 1 ожидается, что будут доступны в первом квартале 2024 года. Эти процессоры предлагают больше выбора в U-сегменте с различными конфигурациями ядер и возможностями iGPU.