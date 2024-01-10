Компания Intel представила новые мобильные процессоры 14-го поколения Core HX серии "Raptor Lake Refresh"

Компания Intel представила новые мобильные процессоры 14-го поколения Core HX серии "Raptor Lake Refresh". Эти процессоры предназначены для наиболее мощных и производительных ноутбуков. В отличие от процессоров Core Ultra "Meteor Lake", которые охватывают различные сегменты рынка, Core HX - это сегмент энтузиастов, который охватывает громоздкие игровые ноутбуки и портативные рабочие станции. Процессоры серии HX работают на мощности 55 Вт и имеют турбо-мощность 157 Вт.

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Новая линейка процессоров Core HX начинается с модели Core i9-14900HX, которая имеет 8 P-ядер и 16 E-ядер, а также общий кэш L3 в объеме 36 МБ. Она оснащена всеми возможностями ввода-вывода, включая поддержку двухканальной DDR5 и PCI-Express 5.0 x16 для дискретных графических процессоров. Кроме того, процессоры серии Core HX могут поддерживать Wi-Fi 7. Максимальная частота ускорения P-ядер Core i9-14900HX составляет 5,80 ГГц, а частота ускорения E-ядер - 4,10 ГГц.

После Core i9-14900HX идут две модели Core i7 - Core i7-14700HX и Core i7-14650HX. Оба процессора имеют дополнительное кэш-памяти L3 и разные конфигурации ядер. Например, Core i7-14700HX имеет 8 P-ядер и 12 E-ядер, а Core i7-14650HX имеет 8 P-ядер и 8 E-ядер. Максимальная частота ускорения P-ядер Core i7-14700HX составляет 5,50 ГГц, а E-ядер - 3,90 ГГц. В то время как Core i7-14650HX имеет максимальную частоту ускорения P-ядер в 5,20 ГГц и E-ядер - 3,70 ГГц.

Наконец, в линейке есть две модели Core i5 - Core i5-14500HX и Core i5-14450HX. Они имеют меньшее количество ядер и кэш-память L3 по сравнению с Core i7 и Core i9. Например, Core i5-14500HX имеет 6 P-ядер и 8 E-ядер, а Core i5-14450HX - 6 P-ядер и 4 E-ядра. Оба процессора имеют максимальные частоты ускорения P-ядер в 4,90 ГГц и 4,80 ГГц соответственно, а частоты ускорения E-ядер составляют 3,50 ГГц.

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Эти мобильные процессоры 14-го поколения Core HX "Raptor Lake Refresh" представляют собой мощные и производительные чипы, предназначенные для энтузиастов, игровых ноутбуков и портативных рабочих станций. Они обладают высокой частотой работы, большим количеством ядер и кэш-памятью, а также поддержкой передовых технологий, таких как DDR5 и PCI-Express 5.0.