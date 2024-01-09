Вместо того, чтобы осуществить перенос на новый движок, автор использует утилиту для переноса игрового процесса с UE1 на UE5 в реальном времени





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Вместо того, чтобы осуществить перенос на новый движок, автор использует утилиту для переноса игрового процесса с UE1 на UE5 в реальном времени. Такое решение позволяет обойти закон об авторском праве. Кроме того, DXU24 обещает поддержку VR в своём проекте. Для запуска нужна оригинальная игра. Программная надстройка собирает данные из запущенной игры и в режиме реального времени передает в движок UE5. Релиз проекта назначен на середину 2024 года в Steam, по цене в $12.

Желание осовременить первую часть игры вполне понятно. Фанаты любят ее за музыку, сюжет и атмосферу, которых не хватает последующим частям.

Пользователи в сети выразили недовольство столь высокой ценой за фактически старую игру. Старые фанаты заявили, что темнота и мрак оригинальной игры создавали атмосферу неуловимого шпиона, а этот яркий свет превращает все в буффонаду. По факту модели остались низкополигональными, изменились лишь текстуры и освещение. Иные остряки утверждают, что не видят разницы на скриншотах ))





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