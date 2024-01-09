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ddr22
Компания GIGABYTE представила новые игровые ноутбуки AORUS 15 и AORUS 17
GIGABYTE стремится создать беспроигрышный вариант для мобильных геймеров

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Компания GIGABYTE представила новые игровые ноутбуки AORUS 15 и AORUS 17, которые оснащены процессорами Intel Core Ultra и графическими процессорами NVIDIA RTX 40. У этих ноутбуков есть специальный блок нейронной обработки AI, который ускоряет приложения искусственного интеллекта. Они также оснащены мощной графикой для генеративных AI-приложений и поддерживают требовательные профессиональные приложения. Ноутбуки AORUS могут использоваться как в автономном режиме, так и при подключении к сети, благодаря энергоэффективности и производительности процессора Intel NPU и графическому процессору NVIDIA RTX 40. Они также оснащены новым программным обеспечением GIGABYTE AI Nexus и встроенным ассистентом Microsoft AI Copilot для оптимизации энергопотребления и производительности. Ноутбуки имеют технологии Dolby Vision и Dolby Atmos для улучшенного звука и видео. AORUS 15 и AORUS 17 также включают двойную ускоренную платформу AI, которая предоставляет различные режимы развлечений, образа жизни и работы на базе искусственного интеллекта.

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