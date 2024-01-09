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Компания INNO3D представила новую серию графических процессоров INNO3D GeForce RTX 40 SUPER, включающую модели RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Они построены на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и обеспечивают высокую производительность, возможности нейронного рендеринга и ведущие функции платформы. Компания INNO3D была основана в 1998 году и известна своим инновационным подходом к дизайну и технологиям. Графические процессоры GeForce RTX SUPER оснащены специализированными тензорными ядрами ИИ для превосходной работы в играх и других задачах. Они также поддерживают технологию DLSS и трассировку лучей, обеспечивая высокое качество визуальных эффектов. INNO3D также представила различные модели кулеров, такие как iCHILL Frostbite, Black и iCHILL X3, для улучшения производительности охлаждения и обеспечения лучшего игрового опыта. Новая серия видеокарт GeForce RTX 40 SUPER предлагает высокую производительность, скорость и разнообразные функции для игроков и творцов контента.
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