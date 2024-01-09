Компания INNO3D представила новую серию графических процессоров INNO3D GeForce RTX 40 SUPER

Компания INNO3D представила новую серию графических процессоров INNO3D GeForce RTX 40 SUPER, включающую модели RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Они построены на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace и обеспечивают высокую производительность, возможности нейронного рендеринга и ведущие функции платформы. Компания INNO3D была основана в 1998 году и известна своим инновационным подходом к дизайну и технологиям. Графические процессоры GeForce RTX SUPER оснащены специализированными тензорными ядрами ИИ для превосходной работы в играх и других задачах. Они также поддерживают технологию DLSS и трассировку лучей, обеспечивая высокое качество визуальных эффектов. INNO3D также представила различные модели кулеров, такие как iCHILL Frostbite, Black и iCHILL X3, для улучшения производительности охлаждения и обеспечения лучшего игрового опыта. Новая серия видеокарт GeForce RTX 40 SUPER предлагает высокую производительность, скорость и разнообразные функции для игроков и творцов контента.

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