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Компания COLORFUL представила новую линейку видеокарт серии NVIDIA RTX 40 SUPER, включающую модели GeForce RTX 4080 SUPER 16 GB, GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB и GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB. Новые видеокарты используют стандарт разъема 12v-2x6 и улучшенную версию разъема 12VHPWR. Они оснащены специализированными тензорными ядрами AI Tensor Core, которые обеспечивают высокую производительность в области искусственного интеллекта. Видеокарты поддерживают функции суперразрешения, генерации кадров и реконструкции лучей на основе ИИ NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), а также трассировки лучей. Они также предлагают ряд функций, включая разгон одной кнопкой, улучшенное рассеивание тепла, настраиваемый дисплей iGame Smart LCD и RGB-подсветку. В серии iGame Vulcan присутствует опорная рама Vulcan Support Frame для повышения стабильности и жесткости конструкции. Серия iGame Neptune предлагает комплексное решение для жидкостного охлаждения, а серия iGame Advanced имеет элегантное черно-серебристое цветовое решение с привлекательной подсветкой Gravity Rim и задней панелью Meteorite Backplate.