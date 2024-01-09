Новые графические процессоры GeForce RTX SUPER - это лучший способ испытать ИИ на ПК

Компания COLORFUL представила новую линейку видеокарт серии NVIDIA RTX 40 SUPER, включающую модели GeForce RTX 4080 SUPER 16 GB, GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB и GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB. Новые видеокарты используют стандарт разъема 12v-2x6 и улучшенную версию разъема 12VHPWR. Они оснащены специализированными тензорными ядрами AI Tensor Core, которые обеспечивают высокую производительность в области искусственного интеллекта. Видеокарты поддерживают функции суперразрешения, генерации кадров и реконструкции лучей на основе ИИ NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), а также трассировки лучей. Они также предлагают ряд функций, включая разгон одной кнопкой, улучшенное рассеивание тепла, настраиваемый дисплей iGame Smart LCD и RGB-подсветку. В серии iGame Vulcan присутствует опорная рама Vulcan Support Frame для повышения стабильности и жесткости конструкции. Серия iGame Neptune предлагает комплексное решение для жидкостного охлаждения, а серия iGame Advanced имеет элегантное черно-серебристое цветовое решение с привлекательной подсветкой Gravity Rim и задней панелью Meteorite Backplate.