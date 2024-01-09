NVIDIA Studio представила новые инструменты и системы с RTX и AI-ускорением для создателей контента

NVIDIA Studio представила новые инструменты и системы с RTX и AI-ускорением для создателей. Организация выпустила мощные ноутбуки и настольные компьютеры NVIDIA Studio, а также новые графические процессоры серии GeForce RTX 40 SUPER, чтобы ускорить создание контента, игр и задач искусственного интеллекта. Они также представили генеративный ИИ от iStock от Getty Images, который использует лицензированные произведения искусства и архитектурную модель NVIDIA Edify, чтобы обеспечить коммерческую безопасность создаваемых активов. Компания также представила RTX Video HDR, который преобразует видео со стандартным динамическим диапазоном в потрясающее видео с высоким динамическим диапазоном (HDR) и совместно с RTX Video Super Resolution обеспечивает улучшенное качество видео. Бета-версия Twitch Enhanced Broadcasting на базе графических процессоров GeForce RTX улучшает технологию livestreaming, а NVIDIA RTX Remix представляет бесплатную моддинг-платформу для ремастеринга классических игр с RTX. Новые ноутбуки NVIDIA Studio от Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI и Samsung также повышают мощность и эффективность благодаря эксклюзивному программному обеспечению и предустановленным драйверам Studio Drivers, расширяющим творческие возможности и ускоряющим процессы.