Twitch, OBS и NVIDIA повышают уровень технологии живого вещания с помощью новой бета-версии Twitch Enhanced Broadcasting

Twitch, OBS и NVIDIA совместно выпускают новую бета-версию Twitch Enhanced Broadcasting, которая позволяет стримерам транслировать несколько потоков с разной кодировкой одновременно, чтобы обеспечить оптимальное качество просмотра для всех зрителей. Это решает проблему выбора между высоким разрешением и надежностью потока, с которой сталкиваются многие стримеры. Enhanced Broadcasting использует высококачественный специальный кодер в графических процессорах GeForce RTX и GTX, позволяя стримерам транслировать до трех разрешений одновременно с максимальным разрешением 1080p. В будущем бета-тестеры смогут экспериментировать с более высокими битрейтами, разрешениями до 4K и до 5 одновременными потоками, а также с новыми кодеками, такими как AV1 и HEVC. Enhanced Broadcasting автоматически настраивает параметры кодера OBS и предлагает наилучшую конфигурацию на основе настроек стримера. Также используя аппаратный кодер NVENC, стримеры могут получить высокое качество видео без ущерба для производительности. Бета-тестирование Twitch Enhanced Broadcasting начнется в конце месяца, а регистрация для участия уже открыта на официальном сайте Twitch.