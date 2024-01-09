Линейка включает в себя серии AORUS, AERO, GAMING, EAGLE и WINDFORCE

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd выпустила новую линейку видеокарт GeForce RTX 40 SUPER на базе архитектуры NVIDIA ADA Lovelace. Эта серия видеокарт включает модели AORUS, AERO, GAMING, EAGLE и WINDFORCE, которые адресованы как геймерам, так и творческим личностям и разработчикам искусственного интеллекта. Видеокарты серии GeForce RTX SUPER предлагают специализированные тензорные ядра для искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую производительность и визуальное качество. Модели AORUS имеют особый дизайн вентиляторов и подсветки RGB, а также усовершенствованные характеристики охлаждения и долговечности. Линейка GAMING, AERO, EAGLE и WINDFORCE также предлагает различные функции и дизайны, чтобы удовлетворить потребности разных типов пользователей. Все видеокарты оснащены системой охлаждения WINDFORCE, с помощью которой обеспечивается эффективное рассеивание тепла. Компания также предлагает полный модельный ряд блоков питания, совместимых со стандартами PCIe Gen 5.0, чтобы удовлетворить требования видеокарт.