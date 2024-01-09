Компания NVIDIA представила производственные микросервисы для своей технологии NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE)

Компания NVIDIA представила производственные микросервисы для своей технологии NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), которые позволяют разработчикам игр и приложений интегрировать новейшие генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) в цифровые аватары. Эти микросервисы, включая NVIDIA Omniverse Audio2Face (A2F) и NVIDIA Riva automatic speech recognition (ASR), позволяют создавать интерактивных аватаров с выразительными лицевыми анимациями и настраиваемыми многоязычными приложениями речи и перевода. Множество разработчиков, включая Ubisoft, Tencent и NetEase Games, уже используют ACE для создания более реалистичных и захватывающих игровых персонажей. Эти новые возможности взаимодействия с неигровыми персонажами (NPC) в играх и приложениях делают игровой процесс более интеллектуальным и играбельным. Технология ACE открывает двери для новых игровых возможностей и более глубокого погружения в виртуальные миры, способствуя созданию реалистичных и персонализированных цифровых аватаров.