NVIDIA сегодня представила видеокарты серии GeForce RTX 40 "Ada", нацеленные на более высокий сегмент своего стека продуктов: GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA представила три новые видеокарты из серии GeForce RTX 40 SUPER: RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER. RTX 4080 SUPER заменит RTX 4080, а RTX 4070 Ti SUPER заменит RTX 4070 Ti. RTX 4070 SUPER будет сосуществовать с текущей RTX 4070 по немного повышенной цене. NVIDIA рекомендует RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER для игр в разрешении 1440p с трассировкой лучей, а RTX 4080 SUPER - для игр в 4K с трассировкой лучей. Видеокарты должны обеспечивать высокую частоту кадров, особенно при использовании технологии DLSS 3. В январе 2024 года карты будут выпущены. RTX 4070 SUPER будет стоить $599, затем цена снизится до $549. RTX 4070 Ti SUPER стоит $799, и RTX 4080 SUPER - $999. Технические характеристики карт также были описаны, включая количество ядер CUDA, количество памяти и пропускную способность. TGP для каждой карты также был указан.

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