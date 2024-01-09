Компания Acer представила новые видеокарты серий Predator BiFrost и Nitro на базе технологий AMD Radeon

Компания Acer представила новые видеокарты серий Predator BiFrost и Nitro на базе технологий AMD Radeon. Видеокарта Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC оснащена 60 вычислительными блоками AMD RDNA 3 и вентиляторами Predator FrostBlade 3.0, обеспечивая высокую производительность в играх с разрешением 1440p и 4K. Видеокарты Nitro на базе графических процессоров серии AMD Radeon RX 7000 также предлагают современные технологии и варианты памяти до 16 ГБ GDDR6.

Новые видеокарты Acer созданы для предоставления захватывающих игровых ощущений и поддержки передовых технологий, таких как искусственный интеллект и трассировка лучей. Они также поддерживают API DirectX 12 Ultimate для создания реалистичных визуальных эффектов. Видеокарты Nitro обладают улучшенной системой охлаждения и возможностями кодирования/декодирования мультимедийных данных.

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В целом, новые настольные видеокарты Acer расширяют возможности игровых процессов и предлагают высокую производительность и точность визуализации. Они предназначены для геймеров и профессионалов, которые ищут высококачественные видеокарты для игр, видеомонтажа и дизайна.