Материнские платы ASRock AM5 готовы к поддержке процессоров AMD Ryzen серии 8000

Компания ASRock представила свои материнские платы AM5, которые теперь поддерживают новейшие процессоры AMD Ryzen 8000-й серии благодаря обновлению BIOS. Процессоры серии AMD Ryzen 8000 построены на архитектуре Zen 4 и AMD RDNA 3, что обеспечивает повышенную производительность и эффективность вычислений на ватт, а также улучшает игровой процесс для потребителей.

Кроме того, новейшие процессоры AMD Ryzen 7 5700X3D и 5700, а также AMD Ryzen 5 5600GT/5500GT теперь могут поддерживаться на материнских платах ASRock AMD 500/400 серии AM4 с обновлением BIOS. Последняя версия BIOS уже доступна для загрузки на сайте ASRock, не забудьте обновить ее, чтобы насладиться максимальными игровыми возможностями.