Материнские платы MSI AM5 и AM4 теперь поддерживают процессоры серий Ryzen 8000 и 5000

Новые процессоры AMD Ryzen серий 8000 и 5000 теперь совместимы с материнскими платами MSI AM5 и AM4, что предоставляет пользователям больше возможностей для сборки мощных ПК. Серия Ryzen 8000 включает процессоры Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G с встроенной графикой AMD Radeon для улучшенного игрового опыта. MSI также выпустила бета-версии BIOS, которые доступны на их официальном сайте, чтобы обеспечить поддержку новых процессоров. AMD также представила процессоры Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT, которые расширяют возможности системных сборок на платформе AM4. Пользователи могут обновить свои процессоры без проблем благодаря актуальному официальному BIOS AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.B.