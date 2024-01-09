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GIGABYTE выпустила новую видеокарту AMD Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16G, оснащенную системой охлаждения WINDFORCE. Видеокарта обеспечивает высокую производительность, потрясающие визуальные эффекты и эффективность для игр в формате 1080p и потокового вещания. Система охлаждения WINDFORCE включает три вентилятора с лопастями, вращающимися попеременно, медные тепловые трубки и охлаждение экрана. Технология Alternate Spinning вращает центральный вентилятор в противоположном направлении от боковых вентиляторов, что улучшает эффективность охлаждения. Вентиляторы WINDFORCE также используют графеновую наносмазку для продления срока службы и более тихой работы. Видеокарта имеет защитную заднюю пластину, а также светодиодную подсветку для настройки внешнего вида. Она использует сертифицированные компоненты ULTRA DURABLE для обеспечения высокой вычислительной производительности и долгого срока службы. Видеокарта также предлагает 16 ГБ памяти GDDR6 и технологии нового поколения, обеспечивающие плавный ход и высокую отзывчивость игр в разрешении 1080p и выше, а также простор для работы с Al и творческими приложениями.