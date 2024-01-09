GIGABYTE выпустила новую видеокарту AMD Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16G

GIGABYTE выпустила новую видеокарту AMD Radeon RX 7600 XT GAMING OC 16G, оснащенную системой охлаждения WINDFORCE. Видеокарта обеспечивает высокую производительность, потрясающие визуальные эффекты и эффективность для игр в формате 1080p и потокового вещания. Система охлаждения WINDFORCE включает три вентилятора с лопастями, вращающимися попеременно, медные тепловые трубки и охлаждение экрана. Технология Alternate Spinning вращает центральный вентилятор в противоположном направлении от боковых вентиляторов, что улучшает эффективность охлаждения. Вентиляторы WINDFORCE также используют графеновую наносмазку для продления срока службы и более тихой работы. Видеокарта имеет защитную заднюю пластину, а также светодиодную подсветку для настройки внешнего вида. Она использует сертифицированные компоненты ULTRA DURABLE для обеспечения высокой вычислительной производительности и долгого срока службы. Видеокарта также предлагает 16 ГБ памяти GDDR6 и технологии нового поколения, обеспечивающие плавный ход и высокую отзывчивость игр в разрешении 1080p и выше, а также простор для работы с Al и творческими приложениями.

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