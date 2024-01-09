Компания AMD представила новую видеокарту Radeon RX 7600 XT, укрепив среднюю линейку графических процессоров класса 1080p.

Компания AMD представила новую видеокарту Radeon RX 7600 XT с объемом памяти 16 ГБ. Карта предназначена для игр в разрешении 1080p, но также может поддерживать игры в 1440p с высокими настройками. Она основана на архитектуре RDNA 3 и 6-нм кремнии "Navi 33". Карта поддерживает такие технологии, как FSR 3 для улучшения графики, AMD Fluid Motion Frames и улучшение производительности AMD HyperRX. RX 7600 XT имеет увеличенные тактовые частоты и мощность по сравнению с RX 7600. Она оснащается двумя разъемами питания PCIe и использует DisplayPort 2.1. Карта обладает 32 вычислительными блоками и кэш-памятью Infinity Cache объемом 32 МБ. RX 7600 XT демонстрирует хорошую производительность в играх, превосходя GeForce RTX 2060 6 ГБ. Цена на карту составляет 329 долларов.

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