AMD представила новые процессоры для настольных ПК с разъемом Socket AM4 - APU 5700X3D и 5000GT

Компания AMD анонсировала новые процессоры для настольных ПК с разъемом Socket AM4 на выставке CES. В числе новых моделей были представлены процессоры APU 5700X3D и 5000GT. Несмотря на то, что сокет AM4 уже существует почти семь лет, он остается актуальным, и компания AMD продолжает его поддерживать. Для обновления пользователей AMD распространила поддержку Ryzen 5000 серии "Zen 3" на все три серии чипсетов для настольных ПК, включая старую серию AMD 300. Ryzen 7 5800X3D остается популярным выбором для геймеров, но AMD представила новую модель Ryzen 7 5700X3D, которая имеет меньшую цену. Также был представлен процессор Ryzen 7 5700 без интегрированной графики, а также APU Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT для Socket AM4 начального уровня. Все четыре новых процессора появятся в розничной продаже 31 января.