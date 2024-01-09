Компания GIGABYTE Technology представила первую системную плату в мире, которая поддерживает USB-C сигнал до 40 Гбит/с вместе с процессорами AMD Ryzen серии 8000

Компания GIGABYTE Technology представила первую системную плату в мире, которая поддерживает USB-C сигнал до 40 Гбит/с вместе с процессорами AMD Ryzen серии 8000. Она обладает передовыми функциями, включая слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией для увеличения несущей способности, оптимизированную производительность графики iGPU AMD Radeon для игр в формате 1080p, удобные функции DIY-Friendly, интуитивно понятный пользовательский интерфейс с функцией быстрого доступа и эстетичный белый дизайн, соответствующий последним тенденциям. Кроме того, был выпущен новейший BIOS AMD AGESA 1.1.0.1 Release, расширяющий поддержку процессоров AMD Ryzen серии 8000 и совместимый с различными материнскими платами. Пользователи могут легко обновить BIOS с помощью технологий GIGABYTE @BIOS, Q-Flash или Q-Flash Plus. Это обновление позволяет пользователю оставаться на переднем крае технологий и наслаждаться последними достижениями в области вычислительной мощности и функциональности.