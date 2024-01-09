Сегодня компания AMD представила линейку настольных APU Ryzen 8000G.

Компания AMD представила новую линейку настольных APU Ryzen 8000G, которые оснащены искусственным интеллектом Ryzen AI. Эти процессоры поддерживаются всеми материнскими платами на базе чипсетов AMD X670/E, B650/E и A620. Модели Ryzen 7000 серии "Raphael" не являются APU, так как их интегрированная графика не представляет силу для игр или работы с высоким разрешением. Для Ryzen 8000G были представлены четыре модели: Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G оснащены системой искусственного интеллекта Ryzen AI и являются первыми процессорами для настольных ПК с нейронным процессором. Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G основаны на другом кремнии и не имеют нейронных процессоров. Вся линейка обеспечивает высокую производительность и это достигается благодаря использованию ядер "Zen 4", интегрированной графики Radeon и специализированных ускорителей искусственного интеллекта.

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