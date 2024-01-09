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Компания AMD представила новую линейку настольных APU Ryzen 8000G, которые оснащены искусственным интеллектом Ryzen AI. Эти процессоры поддерживаются всеми материнскими платами на базе чипсетов AMD X670/E, B650/E и A620. Модели Ryzen 7000 серии "Raphael" не являются APU, так как их интегрированная графика не представляет силу для игр или работы с высоким разрешением. Для Ryzen 8000G были представлены четыре модели: Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G оснащены системой искусственного интеллекта Ryzen AI и являются первыми процессорами для настольных ПК с нейронным процессором. Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G основаны на другом кремнии и не имеют нейронных процессоров. Вся линейка обеспечивает высокую производительность и это достигается благодаря использованию ядер "Zen 4", интегрированной графики Radeon и специализированных ускорителей искусственного интеллекта.