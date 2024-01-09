Прогнозируется, что контрактные цены на DRAM вырастут на 13-18% в 1Q24, поскольку рост цен продолжается

Контрактные цены на DRAM, как ожидается, вырастут на 13-18% в первом квартале 2024 года. Рост цен наиболее заметен в мобильной DRAM. Поставщики продолжают сокращать производство для поддержания баланса спроса и предложения на рынке памяти. В сегменте памяти для ПК, заказы на DDR5 вызывают сомнения в увеличении объемов закупок DDR4. Однако цены на оба типа памяти все еще остаются ниже установленных производителями целевых уровней, что подталкивает покупателей к покупкам. В серверной DRAM, спрос на DDR5 еще не достиг полной мощности, поэтому ожидается рост цен на серверную DRAM на 10-15%. В мобильной DRAM, сохранение низких контрактных цен стимулирует покупателей создавать запасы, что приводит к напряженности на рынке и возможному росту цен на 18-23%. В графической DRAM и потребительской DRAM также прогнозируется рост цен на 10-15% в первом квартале 2024 года.