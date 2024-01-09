AVX-512 удваивает производительность процессоров Intel 5-го поколения Xeon "Emerald Rapids", до 10-кратного улучшения в рабочих нагрузках ИИ

Согласно результатам последних тестов, проведенных компанией Phoronix, наблюдается значительный прирост производительности серверных процессоров Intel 5-го поколения Xeon Emerald Rapids при использовании векторных инструкций AVX-512. Включение AVX-512 в среднем удваивает пропускную способность по ряду рабочих нагрузок, а специфические задачи искусственного интеллекта ускоряются более чем в 10 раз по сравнению с отключением этой функции. В бенчмарках на топовом 64-ядерном процессоре Platinum 8592+ разница в частотах между включенным и выключенным AVX-512 была минимальной. Однако специализированная 512-битная векторная обработка позволила значительно ускорить работу, что было продемонстрировано в рамках ИИ OpenVINO. В частности, наибольшее ускорение показало обнаружение пористости сварного шва, которое имеет реальное применение. При этом потребление энергии также умеренно возросло - ожидаемый компромисс при таком неограниченном росте производительности.

Благодаря надежным оптимизациям потенциал векторного двигателя теперь полностью раскрыт. Рабочие нагрузки, охватывающие ИИ, визуализацию, моделирование и аналитику, могут многократно увеличить скорость за счет перехода на Emerald Rapids. Конечно, работа разработчиков по внедрению остается нетривиальной. Но для приложений в центрах обработки данных, которые могут воспользоваться этим преимуществом, AVX-512 позволяет Intel частично сократить разрыв в производительности по сравнению с AMD, лидирующей по количеству ядер. Перекроет ли этот целевой прирост ускорения более широкие возможности EPYC для общего назначения, зависит от рабочих нагрузок клиентов. Но тесты показали значительный прирост, и Intel делает большую ставку на векторное ускорение как на свою козырную карту. AMD также поддерживает набор инструкций AVX-512.

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