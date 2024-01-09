Компания Acer расширила семейство тонких и легких ноутбуков Swift новыми процессорами Intel Core Ultra

Компания Acer представила новые ноутбуки Swift Go AI, оснащенные процессорами Intel Core Ultra и интегрированным нейронным процессором Intel (NPU). Эти ноутбуки обладают увеличенной производительностью и интуитивно понятными функциями для работы, создания контента и игр. Они также поддерживают функции искусственного интеллекта, что улучшает их использование. Ноутбуки Swift Go имеют OLED-дисплеи, Wi-Fi 7 и интегрированные возможности искусственного интеллекта. Они оснащены также графическими процессорами Intel Arc и могут работать на одном заряде до 12,5 часов (14-дюймовая версия) и до 10,5 часов (16-дюймовая версия). Ноутбуки поддерживают Copilot для оптимизации времени работы и использования функций искусственного интеллекта. Они также имеют улучшенные веб-камеры и функции шумоподавления, а также новейшие порты USB и поддержку Bluetooth LE Audio. Кроме того, Acer представила ноутбук Swift X 14 с функциями искусственного интеллекта и Calman-сертифицированным дисплеем для творческих личностей и студентов.