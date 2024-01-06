Nuvoton представила новую готовую к производству платформу Endpoint AI для машинного обучения

Компания Nuvoton представила платформу Endpoint AI Platform для ускорения разработки микроконтроллеров (MCU) для машинного обучения. Они используют новые мощные MCU и MPU компании, такие как NuMicro M55M1, NuMicro MA35D1 и NuMicro M467. Разработка на этих платформах упрощается благодаря инструменту NuEdgeWise, который подходит для решения современных задач машинного обучения (ML). Эти платформы подходят для различных приложений, таких как умные домашние устройства, системы безопасности, промышленность, сельское хозяйство и другие. Микроконтроллеры NuMicro M55M1 оснащены нейронным процессором Ethos-U55 NPU и функциями искусственного интеллекта. Микроконтроллеры NuMicro MA35D1 являются гетерогенными многоядерными микропроцессорами для шлюзов Edge IIoT, а M467 подходят для приложений IoT с широкими возможностями подключения. Для всех этих аппаратных платформ доступны полнофункциональные платы разработки и инструмент разработки NuEdgeWise IDE. Он позволяет упростить разработку приложений машинного обучения и реализацию TinyML.