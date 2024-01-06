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Китайские ученые из Института вычислительных технологий при Китайской академии наук разработали мультичиплетный процессор под названием Zhejiang Big Chip, который состоит из 256 ядер и может быть расширен до 1600 ядер за счет использования целой пластины. Это примечательный подход, поскольку рост плотности транзисторов замедляется и многочиповые архитектуры становятся важным решением для дальнейшего роста производительности. Чип объединяет 16 чиплетов, каждый из которых содержит 16 ядер RISC-V, и может быть расширен до 100 чиплетов и 1600 ядер. Ученые отмечают потенциал модульных конструкций и считают, что такой подход мог бы использоваться для создания суперкомпьютеров экзафлопсного уровня. Чтобы достичь оптимальной эффективности, необходима тщательная оптимизация программного обеспечения и интеграция обработки близкой к памяти и 3D-упаковки. Китайские планы по созданию процессоров масштаба пластины отражают национальные амбиции в области полупроводников и подчеркивают стремление к конкуренции с иностранными инновациями.