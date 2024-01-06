Исследователи из Института вычислительных технологий при Китайской академии наук разработали 256-ядерный мультичиплетный процессор под названием Zhejiang Big Chip, планируя увеличить масштаб до 1600 ядер

Китайские ученые из Института вычислительных технологий при Китайской академии наук разработали мультичиплетный процессор под названием Zhejiang Big Chip, который состоит из 256 ядер и может быть расширен до 1600 ядер за счет использования целой пластины. Это примечательный подход, поскольку рост плотности транзисторов замедляется и многочиповые архитектуры становятся важным решением для дальнейшего роста производительности. Чип объединяет 16 чиплетов, каждый из которых содержит 16 ядер RISC-V, и может быть расширен до 100 чиплетов и 1600 ядер. Ученые отмечают потенциал модульных конструкций и считают, что такой подход мог бы использоваться для создания суперкомпьютеров экзафлопсного уровня. Чтобы достичь оптимальной эффективности, необходима тщательная оптимизация программного обеспечения и интеграция обработки близкой к памяти и 3D-упаковки. Китайские планы по созданию процессоров масштаба пластины отражают национальные амбиции в области полупроводников и подчеркивают стремление к конкуренции с иностранными инновациями.