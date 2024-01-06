KIOXIA представит на выставке CES 2024 решения для памяти и твердотельных накопителей нового поколения

На выставке CES 2024 компания KIOXIA представит новое поколение твердотельных накопителей и решений для памяти. Их портфель изделий включает различные модели и форм-факторы, которые могут быть применены в различных приложениях, использующих флэш-память. Представленные продукты были разработаны с учетом будущих потребностей в информационных технологиях. Компания KIOXIA стремится создавать память, которая обогащает пользовательский опыт и расширяет возможности приложений, будь то разработка тонких потребительских ПК, обеспечение комфорта в автомобилях или оптимизация профессиональной фотосъемки. Экспонаты компании, включая масштабируемые решения для 3D флэш-памяти, решения на основе флеш-памяти для автомобильных приложений, и широкий модельный ряд твердотельных накопителей для предприятий и центров обработки данных, будут представлены на выставке.