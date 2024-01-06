Dell представила новую линейку XPS: Футуристический дизайн со встроенным искусственным интеллектом

Dell представила новую линейку ноутбуков XPS, включающую модели XPS 16, XPS 14 и обновленную версию XPS 13. Все новые модели имеют футуристический и минималистичный дизайн, выполненный из алюминия и стекла Gorilla Glass 3. Они также оснащены сенсорными OLED-дисплеями с высоким разрешением, технологией Dolby Vision и усовершенствованной аудио системой с четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos. Новые ноутбуки XPS также предлагают улучшенную производительность благодаря ускоренному искусственному интеллекту, встроенному в устройство с помощью процессоров Intel Core Ultra и возможностям, предоставляемым операционной системой Windows 11. Кроме того, они обладают длительным временем автономной работы и доступностью функции ExpressCharge для быстрой зарядки батареи. Эта новая линейка ноутбуков XPS объединяет в себе стиль, производительность и портативность, предлагая различные варианты дисплеев и мощность для различных потребностей пользователей.