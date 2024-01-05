Компания ASUS представила монитор ProArt Display PA32UCXR, который поступит на полки магазинов в январе 2024 года

Компания ASUS представила монитор ProArt Display PA32UCXR, который будет доступен в январе 2024 года. Этот 32-дюймовый 4K-монитор имеет мини-светодиодную подсветку с 2304-зонным локальным затемнением, пиковой яркостью 1600 нит и устойчивой яркостью до 1000 нит. Он обладает 99% гаммой Adobe RGB и 97% гаммой DCI-P3, предварительно откалиброван на заводе для точной цветопередачи и имеет функции автоматической калибровки. PA32UCXR работает с программным обеспечением ProArt Calibration и другими предложениями, такими как Calman и Light Illusion ColourSpace CMS. Он поддерживает несколько форматов HDR, включая Dolby Vision, HLG и HDR10, и имеет различные порты для подключения. Монитор также оснащен встроенным моторизованным колориметром и интеллектуальной калибровкой, а также поддерживает удаленный групповой контроль и настраиваемые параметры цвета. PA32UCXR предназначен для творческих процессов и обеспечивает улучшенную яркость, контрастность и цветопередачу.